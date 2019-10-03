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"Karabağ Azerbaycan'dır!"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Karabağ, tüm dünya tarafından Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Ermenistan kendisi bile bu yasa dışı yapılanmayı tanımıyor. Karabağ, tarihi Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Azerbaycan'dır"

SOÇİ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ Ermenistan'dır, nokta" şeklindeki açıklamasına, "Karabağ Azerbaycan'dır, ünlem." şeklinde yanıt verdi.

Aliyev, Soçi'de yapılan 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşma yaptı.

Konuşmasında Dağlık Karabağ sorununa değinen Aliyev, Karabağ ve etrafındaki illerin 25 yıldan fazladır Ermenistan'ın işgali altında olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'ın tarihi Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapıldığını, işgal altındaki bölgelerin büyük bölümünün harabeye dönüştüğünü kaydetti.

Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerden 700 bin, Ermenistan'dan ise 350 bin Azerbaycanlının doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Aliyev, "BMGK 4 karar kabul etti. Bu kararlara göre Ermenistan'ın derhal işgale son vermesi gerekiyor. Fakat 25 yıldan fazladır onlar bu karara uymuyor. Eğer BMGK'nin bir kararı 25 yıldır uygulanmıyorsa bu o kurumun etkinliğini zan altında bırakıyor. Çifte standart uyguluyorlar. Bazı durumlarda kararları birkaç gün içerisinde uyguluyorlar bize geldiğinde ise karar kağıt üzerinde kalıyor. Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son zamanlarda sık sık, sorunun Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ halkı tarafından kabul edilecek şekilde çözülmesi gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "'Dağlık Karabağ halkı' diye bir kavram yoktur. Dağlık Karabağ'ın nüfusu var. Bu nüfus sorun başlayana kadar eşit haklara sahip Azerbaycanlılardan ve Ermenilerden oluşuyordu. Azerbaycan için kabul edilebilir çözüm şudur. Tüm dünya tarafından tanınan toprak bütünlüğünün sağlanması. Göçmenlerin kendi ata yurtlarına geri dönmesi." şeklide konuştu.

Ermenistan'ın saldırgan tutumunu bugün de devam ettirdiğini belirten Aliyev, "Dün Ermeni keskin nişancısı tarafından sivil bir Azerbaycanlı öldürüldü. Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda da biri çocuk 6 sivil Azerbaycanlı hayatını kaybetmişti." bilgisini verdi.

- "Karabağ, tarihi Azerbaycan toprağıdır"

Paşinyan'ın "Karabağ Ermenistan'dır, nokta" şeklindeki açıklamasını da hatırlatan Aliyev, "Bu, en basit tabirle yalandır. Karabağ, tüm dünya tarafından Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Ermenistan kendisi bile bu yasa dışı yapılanmayı tanımıyor. Karabağ, tarihi Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Azerbaycan'dır, ünlem." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aliyev dağlık karabağ Valday

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