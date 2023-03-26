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KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabağ Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Karabağ Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Bilindiği üzere, Sarı Kırmızılılar depremzedeler için düzenlenecek olan hazırlık maçı için dün gece Karabağ'a gitti. Maçın başlama saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray maçı, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminden zarar gören depremzederler için yapılacak. Karabağ Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Karabağ Galatasaray maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karabağ Galatasaray maçı bugün (26 Mart Pazar) saat 19:00'da başlayacak.,

Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ Galatasaray maçının yayıncı kanalı Haber Global olarak duyuruldu.

KARABAĞ GALATASARAY MAÇINDA SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Icardi

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİPO EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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