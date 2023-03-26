KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray maçı, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminden zarar gören depremzederler için yapılacak. Karabağ Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Karabağ Galatasaray maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Karabağ Galatasaray maçı bugün (26 Mart Pazar) saat 19:00'da başlayacak.,
Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Karabağ Galatasaray maçının yayıncı kanalı Haber Global olarak duyuruldu.
Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Icardi
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