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“Karabağ’da Kilidin Açılması Türkiye’nin Tutumuna Bağlı”

13.10.2020 23:54 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Reuters haber ajansına verdiği röportajda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki askeri faaliyetlerini durdurmasının ancak Türkiye’nin meseleye yaklaşımını değiştirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi

“Karabağ’da Kilidin Açılması Türkiye’nin Tutumuna Bağlı”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Reuters haber ajansına verdiği röportajda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki askeri faaliyetlerini durdurmasının ancak Türkiye’nin konuya yaklaşımını değiştirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Eylül ayının son haftasında çatışmaların yeniden alevlendiği Dağlık Karabağ’da üç gün önce Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkese varılmıştı ancak iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Anlaşmanın ardından ilk röportajını veren Ermenistan Başbakanı, Ankara’nın duruşunu değiştirdiği yönünde herhangi bir işaret görmediğini de belirtti.

Halen Ermeniler'in kontrolu altında bulunan ancak uluslararası toplum tarafından resmen Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Dağlık Karabağ’da uzlaşmazlığın çözümü için uluslararası alanda yapılacak müzakerelere Türkiye de dahil olma çabasında ancak Ermenistan yönetimi buna karşı çıkıyor.

Türkiye’nin Kafkaslar’daki politikasını “yayılmacı” olarak nitelendiren Paşinyan, ateşkesin bozulmasından da Ankara’yı sorumlu tuttu. Paşinyan, “Türkiye’nin tutumu değişmediği sürece Azerbaycan’ın savaşı durdurmayacağına eminim” dedi.

Azerbaycan yetkilileri, rehin alınanların ve öldürülenlerin cenazelerinin taraflar arasında takas edilmesi için Moskova’da üzerinde anlaşılan insani amaçlı gecici ateşkese olumlu baktıklarını belirtiyor ancak Ermenistan’ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Erivan ise bu suçlamayı reddediyor.

Türk yetkililerin ateşkes müzakerelerinden önce yaptıkları açıklamalarda Azerbaycan’ın “işgal altındaki topraklarını savunmak için” savaşmaya devam etmesinden yana olduklarını açıkça ifade ettiklerini hatırlatan Paşinyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Azerbaycan dışişleri bakanıyla görüşmesinde de aynı tutumu sergilediğini ileri sürdü. Paşinyan’a göre, ateşkesin ilanından sonraki telefon görüşmesinde Çavuşoğlu, Azerbaycanlı bakana “hiçbir koşulda savaşı bırakmamaları” önerisinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan söz konusu telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, ateşkesin kalıcı bir çözüm olmadığı, Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ’dan çıkması gerektiği mesajları verilmişti.

Türkiye’nin “yayılmacı bir dış politika” sergilediği görüşünü savunan Paşinyan, “Türkiye Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’a ya da Libya’da, Suriye’de, Irak’ta yürüttüğü politikasını Güney Kafkaslar’da da devam ettirmek için burada. Bu yayılmacı bir politika. Ve sorun şu ki, Türkiye’nin bu politikasını uygulamaya koymasının önünde duran son engel Güney Kafkaslar’daki Ermeniler” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bugün 20’inci yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nca yürütülen politikaları devam ettirdiğini, bunun “Ermeni Soykırımı’nın devamı” olduğunu iddia eden Paşinyan “Tüm Güney Kafkasya bölgesi Suriye gibi olacak ve bu yangın kuzeye ve güneye de hızla yayılacak” dedi.

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