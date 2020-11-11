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  4. "Karabağ'da Rusya ile Ortak Gözlem Noktası Kuruyoruz"

"Karabağ'da Rusya ile Ortak Gözlem Noktası Kuruyoruz"

11.11.2020 21:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için ortak bir merkez açılması yönünde Rusya ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre iki ülke söz konusu merkezin yönetiminde birlikte görev alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için ortak bir merkez açılması yönünde Rusya ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre iki ülke söz konusu merkezin yönetiminde birlikte görev alacak.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamaları, Rus barış güçlerinin çatışmanın yaşandığı Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının ardından geldi.

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak. Ateşkesin kontrolu ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi.

Karabağ konusunda Ermenistan ile varılan anlaşmayla ilgili olarak Azerbaycan’ı tebrik eden Erdoğan, Rusya ile birlikte kurulacak gözlem merkezinin “Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde” yer alacağını belirtti.

Erdoğan, “Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllardır uzlaşmazlık konusu olan ve 27 Eylül’de çatışmaların yeniden alevlendiği Dağlık Karabağ konusunda anlaşmaya varıldığını Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün açıklamıştı.

Rusya’nın da dahil olduğu üçlü anlaşmayla ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Laçin ve Kelceber bölgelerini de kendilerine kan dökülmeden vereceğini söyledi.

Erdoğan da açıklamasında, Ermenistan’ın Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam ve Kazak’ı 20 Kasım, Laçin'i de 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edeceğini belirtti. Erdoğan’ın aktardığına göre, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında ulaşım bağlantısı sağlama amacıyla yeni bir yol inşa edilecek.

Ermenistan’da protestolara neden olan kararla ilgili olarak Başbakan Nikol Paşinyan ise, kendileri için üzüntü verici bir adım olduğunu ifade etti.

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