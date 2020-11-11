"Karabağ'da Rusya ile Ortak Gözlem Noktası Kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için ortak bir merkez açılması yönünde Rusya ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre iki ülke söz konusu merkezin yönetiminde birlikte görev alacak.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamaları, Rus barış güçlerinin çatışmanın yaşandığı Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının ardından geldi.

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak. Ateşkesin kontrolu ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi.

Karabağ konusunda Ermenistan ile varılan anlaşmayla ilgili olarak Azerbaycan’ı tebrik eden Erdoğan, Rusya ile birlikte kurulacak gözlem merkezinin “Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde” yer alacağını belirtti.

Erdoğan, “Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır" dedi.