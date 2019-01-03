Karabağlar'da kentsel dönüşüm planına mahkemeden iptal

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Bakanlar Kurulu'nca önce riskli alan ilan edilen, ardından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendikten sonra planları yapılan 101 hektarlık alan için açılan davada karar çıktı. Dosyayı görüşen İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, planların iptaline karar verdi.

Karabağlar'da Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılında riskli alan ilan edilen, ardından da kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlenip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca planlama yapılan 540 hektarlık alanın 101 hektarlık bölümünde, bir şirket inşaat çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürerken, hazırlanan planlar için Karabağlar Belediyesi ile kentsel dönüşüm bölgesinde arazisi bulunan kişi, planların iptali istemiyle İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, parselasyon dağıtımlarının hatalı olduğu ve kamu ortaklık payı kesintilerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle planların iptaline hükmetti. Bu kararın ardından, inşaat bölgesi plansız kalmış oldu.

'İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI VE ÇALIŞMALAR DURDURULDU'

Karabağlar Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bölge için hazırlanan planlar nedeniyle davaların açıldığı hatırlatılarak, "Parselasyon planı aşamasında vatandaşların parsellerinin bir kısmını acele kamulaştırmalar yapılmış ve kat karşılığı ihaleye verilmiştir. İhaleyi alan firma kamuoyuna da yansıdığı gibi inşaatlara başlamış ancak kaba inşaat aşamasında iken işçiler işten çıkartılmış ve çalışmalar durdurulmuştur" denildi.

Mahkemenin verdiği kararların dikkate alınması istenilen Belediye açıklamasında ayrıca, şu ifadeler yer aldı:

"İptal edilen parselasyon planında ve imar planında iptal gerekçeleri dikkatli bir şekilde incelenmeli ve daha fazla mağduriyet yaratılmamalıdır. Bu bölgenin yanında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yüzde 100 uzlaşma ile binalar tamamlanmış, vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmıştır. Türkiye'ye örnek bu proje Bakanlıkça da örnek alınmalıdır. Kentsel dönüşüm, boş alanların imara açılması olmamalıdır. Depreme güvensiz binaların yenilenerek yeşil alanı, okulu, yollarıyla tüm sosyal- teknik altyapı alanlarıyla yaşanabilir çevreler ve şehirler oluşturulmalıdır."

Yerel yönetimler devre dışı bırakılarak kentsel dönüşüm yapılamaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kentsel dönüşüm yerel yönetimlerce yapılmalı, Bakanlık ise denetlemelidir. Karabağlar Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın lehine olacak doğru projelerin her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın aleyhine olacak, onun hakkını hukukunu korumayan hangi proje olursa olsun karşısında önce Karabağlar Belediyesi olarak bizi bulur" ifadeleri kullanıldı.

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