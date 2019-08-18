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Karabağlar'da orman yangını (3) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

'SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR'  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti ve burada CNN Türk'e telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.  Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini, kontrol altına alındığını söyledi.

'SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti ve burada CNN Türk'e telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini, kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, "Muğla yangını İzmir'dekine kıyasla kontrol altında. Ekipler İzmir yangınına odaklandı. Orman Genel Müdürümüz de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geçiyoruz' dedi.
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

İZMİR, (DHA)

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