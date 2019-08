Karabağlar'da orman yangını (5)

BAKAN PEKDEMİRLİ: ESKİ BİR YERLEŞİM OLAN ORHANLI KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte yaptığı basın açıklamasında Karabağlar'daki orman yangınının son durumunu değerlendirdi. Bakan Pakdemirli, yangının 30 hektarla başlayıp saatte 70 kilometre esen rüzgarın da etkisiyle 100 hektara ulaştığını belirterek, hava şartları iyileşemediği için yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, eski bir yerleşim olan Orhanlı Köyü'nün de yangın güzergahında olduğu için boşaltığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de şu an en önemli yangınımız burası. Gün boyu İzmir Valimiz ve Orman Genel Müdürümüzle birlikte koordinasyon yaptık. Ankara yangın koordinasyon merkezimizle koordinasyon halindeyiz. Hava şartları olumlu vaziyete gelmiş durumda değil. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. İstediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20- 30 hektarlardan başladı, 100 hektara çıktı. Önemli olan konu şu anda bu değil en yakın noktada durdurmak için gayret ve çabamız sürüyor. Menderes sınırında eski bir köy yerleşimi tespit ettik. Oranın boşaltılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yangın şu anda oraya ulaşmış değil ama alevlere birkaç kilometre uzaklıkta. Şu anda ülke genelindeki yangınlarla 23 helikopter, 250 arazöz, 35 dozer ve 1000'i aşkın personelle mücadele ediyoruz. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangında rüzgar, ısı ve nem etkili. Çıkan yangınlar hızla büyüdü. Hava araçlarının rüzgarda müdahalesi kolay olmuyor. Nokta atışı yaparken tam hedefi bulamıyorlar. Yerden müdahale edenler dumanın içine girmemek için uzaktan müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bize ulaşan bir bilgi yok. Çıkış sebebinden çok ana odağımız yangını söndürmek. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Meteorolojik şartların aleyhimize olması 70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle helikopterle yangın yerine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Hava araçları kontrol edilebilir durumda değil. Arazi dik ve eğimli, her noktaya ulaşamadık. İlerleyen saatlerde bu kontrolü sağlamış olacağız."

'EĞER YÖNETİCİ İSEN İŞİNİN BAŞINDA OLACAKSIN'

Bakan Bekir Pakdemirli, yaşanan sel olayının ardından Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda geciktiğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi:

"Bu iddialar, akla ziyan iddialardır. Bu tarz şeyler olabilir. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Felaketin üzerinden siyaset yapılmamalı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yaptık. Hafta başından itibaren her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Yöneticilerin işlerinin başında olması lazım. Eğer yönetici isen işinin başında olacaksın. Vatandaş yöneticilerini işinin başında istiyor. Her türlü felaket olabilir işinin başında olacaksın."

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)