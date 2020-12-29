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Karabağlar’da sahte alkol operasyonu

29.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Karabağlar’da sahte alkol operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları operasyonla sahte etil alkol ticareti yapan 1 kişiyi yakaladı.Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir genelinde kaçak-sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde, sahte etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları operasyonla sahte etil alkol ticareti yapan 1 kişiyi yakaladı.
Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir genelinde kaçak-sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde, sahte etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı. KOM ekipleri tarafından söz konusu adreste yapılan aramada toplam 16 bin 600 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili iş yeri yetkilisi olan M.U. yakalanarak, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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