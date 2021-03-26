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Karabağlı Ermenilerden "Rusça" hamlesi

26.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetim, Rusça'nın ikinci resmi dil olmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Azerbaycan ise, ülkedeki tek resmi dilin Azerbaycan Türkçesi olabileceği tepkisini verdi.Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetimi, Rusça'nın Ermenicenin yanında ikinci resmi dil olmasına yönelik bir karar aldı.

1991'de Azerbaycan'dan bağımsızılığını ilan eden ancak dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"nin milletvekillerinden Aram Arutyunyan, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Perşembe günü yasama tarafından onaylanan tasarının, bölgedeki Rus barış gücüyle iş birliğini geliştirme amacı taşıdığını" söyledi.

Arutyunyan, vekillerin kabul ettiği tasarının önümüzdeki hafta "Cumhurbaşkanı"na sunulacağını kaydetti.

Aliyev'den tepki

Karabağlı ayrılıkçı Ermenilerin Rusça hamlesine Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin tek bir resmi dile sahip olabileceğini, onun da Azerbaycan Türkçesi olduğunu söyledi.

Geçen yıl Azerbaycan ile Ermeni ayrılıkçılar arasında 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren savaş, 9 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta Ermeni güçleri ağır yenilgiye uğratan Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da üç ilin kontrolünü geri almıştı. Anlaşma uyarınca Rusya bölgeye yaklaşık 2 bin askerden oluşan barış gücü gönderdi.

Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan, geçen ay yaptığı açıklamada Ermenistan'daki Rus askeri üssünün genişletilmesini ve Azerbaycan sınırına Rus birliği sevk edilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti. Ermenistan ile Rusya arasındaki savunma antlaşması uyarınca Rusya'nın, Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü'de 3 bin Rus askerinin konuşlu olduğu bir askeri üssü bulunuyor.

AFP/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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