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Karabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi sahilinde gazeteciler, bir karabatağı, ayağına batan olta ve misinadan kurtararak, yenden denize saldı.

Karabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılar

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi sahilinde gazeteciler, bir karabatağı, ayağına batan olta ve misinadan kurtararak, yenden denize saldı.
Haber yapmak için Güre Mahallesi sahiline giden gazeteciler, denizde bir karabatak gördü. Bir süre sonra karaya çıkan karabatağın halsiz olduğunu fark eden grup, yanına gitti. Kuşun ayağına misina dolandığını gören grup, karabatağa yardım etmek istedi. Karabatak önce korkup tekrar denize girdi, bir süre sonra tekrar karaya çıktı. Bir çuvalla karabatağı yakalayan gazeteciler ardından ayağından misinayı çıkardı. Ardından karabatak tekrar denize bırakıldı.
Abdulkadir Aydınışık, karabatağı ayağındaki oltadan kurtardıkları için mutlu olduklarını söylerken, olta balıkçılarının da bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

Karabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılar

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