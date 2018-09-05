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Karabatak balıkları tek hamlede böyle yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Karabatak balıkları tek hamlede böyle yedi

Karabatak kuşunun, tutulup leğene bırakılan balıkları tek hamlede mideye indirdiği görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
karabatak balık

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