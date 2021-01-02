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'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay!

02.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş'ın son hali merak konusu oldu.

Serdar Ortaç'ın, "Karabiberim" adlı şarkısının klibiyle hafızalara kazınan Soydaş'ın sahneleri hala konuşulmaya devam ediyor. Evlendikten sonra sahne hayatına ara veren Soydaş'ın son hali merak konusu oldu.

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Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

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İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu.

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İşte Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde, göbeğinden zeytin yediği İlknur Soydaş'ın son hali...

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