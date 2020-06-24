Karabiber : Faydaları Nelerdir?

Karabiberin en fazla gıda maddesi olarak tüketildiği bilinse de, pek çok rahatsızlığa da şifa olan tıbbi bir bitkidir. Magnezyum, potasyum, demir, kumaperin gibi faydalı mineralleri içermesinin dışında K, C ve A vitamini açısından oldukça zengindir. Tüketildiği zaman sindirim sistemine iyi gelen bu bu baharat, gaz söktürme, balgam attırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca ağrı kesici bir özelliği de bulunan karabiberin sinirler üzerinde oluşan ağrıları dindirme özelliği de bulunur. Bronşit tedavisinde kullanıldığı zaman olumlu etkiler bırakabilir. Metabolizmayı hızlandırması ile hormon sistemlerinin çalışma kalitesini arttırır. Bu özelliklerinin yanı sıra mutfaklarda çorba, salata ve yemeklerin vazgeçilmez baharatlarından olan karabiberin, bir tanesinin kalorisi yalnızca 5 kcal'dir.
Miktar (g): 100
Kalori (kcal) : 251
Yağ (g) : 3,3
Karbonhidrat (mg): 64000
Protein (g): 10
Birçok faydası bulunan karabiber; iştahın açılmasını sağlayabilir, midenin ısınmasını sağlar, ödem attırır, mide ve bağırsaklarda oluşan zararlı mikropların giderilmesine yardımcı olur, şeker hastalığının ilerlemesini engellemeye çalışır. Vücudunuza faydası saymakla bitmeyecek olan bu baharat, aynı zamanda mutfakların en gözde yerinde yemeklere tat vermek amacı ile kullanılır. Ayrıca karabiberin kadınlara faydaları da bulunur metabolizmayı hızlandırır, kadın hormonları üzerinde olumlu etkiler bırakır.
Bol miktarda A vitaminini içinde bulundurması ile gözlerin daha iyi görmesine yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği ile göz çevresinde görülen kaşıntı, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara iyi gelir ve bu reaksiyonlara neden olan bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Fakat karabiberi doğrudan göz ve çevresine sürmeniz kaşıntı ve iltihaplanma ile cildinizde zarar verebilir.
İçerdiği C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik olan karabiber, kış ve sonbahar aylarında grip, nezle, burun akıntısı ve öksürük gibi problemlere karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Özellikle kış aylarında çorbalara, çaylara ve yemeklere damak zevkinize göre katılarak tüketilmesi bu hastalıklara yakalanmamanız için önerilir.
Dişlerin daha güçlü olmasını sağlayan karabiber, aynı zamanda çürük oluşumunu da engeller. Ağızdaki çürük dişlerin neden olduğu ağrıların dinmesine ve bu çürüklerin neden olduğu iltihapların geçmesine yardımcı olur. İltihapların neden olduğu yangı, diş etlerinde şişlik ya da kanama gibi durumlarda karabiberi doğrudan diş etlerinize sürmeniz tahrişe neden olabilir.
Sigarayı bırakmak istiyorsanız karabiber ve zerdeçalı karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu yöntem ile içtiğiniz sigaradan tiksinecek ve bağımlı olduğunuz sigarayı içmeyi bırakacaksınız. Ayrıca bu karışım ciğerlerinizin temizlenmesine de yardımcı olur.
Antibiyotik özelliği ve bağışıklık sistemini desteklemesi ile vücudunuzu birçok kanser çeşidine karşı daha dirençli hale getirir. Kanser yapıcı hücrelerin zararını en az düzeye indirerek koruma sağlar. Özellikle tehlikeli güneş ışınları, UV ışınları, solaryuma fazla maruz kalmanın neden olduğu cilt kanserine yakalanma riskini düşürür.
Cildinizde oluşan koyu lekelerin, kırışıkların ve ince çizgilerin oluşumunu yavaşlatmaya çalışır. Güneşin zararlı UV ışınlarının etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Öğütülmüş karabiber ile hazırlanan şampuanlar ya da saç maskeleri kepek oluşumunu engellemeye çalışır.
İçeriğindeki pipeline maddesi, karabibere tadını veren maddedir. Bu madde ne kadar çoksa, karabiber de o kadar yoğun kokar.
Pipeline metabolizmayı hızlandırır, bağırsaktaki gaz ve şişkinlik sorunlarının giderilmesine de yardımcı olarak hazmı kolaylaştırır.
Ayrıca vücuttaki yağların parçalanmasını da destekleyerek kilo vermeyi sağlar.
Karabiberin kendisi gibi kabuğu da yağları parçalar.
Diyet yaparken, kokulu organik karabiberi besinlere eklemeniz veya yemeklerde 1 ya da 2 adet tane karabiber yutmanız tavsiye edilir.
Tane karabiber, toz karabiberin öğütülmemiş formudur. İçeriğindeki vitamin ve mineralleri toz haline göre daha uzun süre saklayabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple yemeklere tane karabiberi taze bir şekilde öğütüp eklemek daha sağlıklıdır. Dilerseniz öğüterek dilerseniz ise tane haliyle kullanabilirsiniz.
Karabiber bağışıklık, sindirim sistemi gibi sistemlerin çalışmasını destekleyip organları hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudun iç dengesini sağlar. Böylece kalbin çok fazla yorulmasını engelleyerek daha kaliteli kan pompalamasına yardımcı olur.
Fakat aşırı bir baharat tüketimi sonucunda iç organlardaki kasların kasılması sonucu, damarlardaki kan akışı hızlanır. Bu hızlanma sırasında aslında kalp, vücuda gerekli olan kanı daha hızlı pompalayabilmek için daha hızlı çalışmaya başlar. Ancak bu tempo kalbin hızlı yorulmasına, çalışma ritminde düzensizlikler görülmesine neden olabilir.
Yapılan araştırmalar sonucunda çok uzun yıllar boyunca fazla miktarlarda tüketilen karabiberin, karaciğerdeki enzimlerin çalışma aktivitesini engellediği görülmüştür. Çalışma prensipleri bozulan bu yapılar kendileri arasında tümör oluşturarak karaciğerinizin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir. Bu sebeple karabiber tüketiminde aşırıya kaçmamak, iç organların sağlığı için önemlidir.
Gebelik süreci boyunca annenin vücudu oldukça hassaslaşır. Bu sebeple yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir. Hamilelikte karabiber tüketmek sakıncalı değildir, fakat aşırıya kaçıldığı zaman mide ve bağırsak bu duruma reaksiyon verebilir. Bebek ve anne de bu durumdan rahatsız olabilir. Burada önemli olan tüketilen karabiberin organik olup olmadığı ve miktarıdır.
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