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Karabiber : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Karabiberin en fazla gıda maddesi olarak tüketildiği bilinse de, pek çok rahatsızlığa da şifa olan tıbbi bir bitkidir.

Karabiber : Faydaları Nelerdir?

Karabiberin en fazla gıda maddesi olarak tüketildiği bilinse de, pek çok rahatsızlığa da şifa olan tıbbi bir bitkidir. Magnezyum, potasyum, demir, kumaperin gibi faydalı mineralleri içermesinin dışında K, C ve A vitamini açısından oldukça zengindir. Tüketildiği zaman sindirim sistemine iyi gelen bu bu baharat, gaz söktürme, balgam attırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca ağrı kesici bir özelliği de bulunan karabiberin sinirler üzerinde oluşan ağrıları dindirme özelliği de bulunur. Bronşit tedavisinde kullanıldığı zaman olumlu etkiler bırakabilir. Metabolizmayı hızlandırması ile hormon sistemlerinin çalışma kalitesini arttırır. Bu özelliklerinin yanı sıra mutfaklarda çorba, salata ve yemeklerin vazgeçilmez baharatlarından olan karabiberin, bir tanesinin kalorisi yalnızca 5 kcal'dir.

Karabiberin Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g): 100

Kalori (kcal) : 251

Yağ (g) : 3,3

Karbonhidrat (mg): 64000

Protein (g): 10

Karabiberin Faydaları

Birçok faydası bulunan karabiber; iştahın açılmasını sağlayabilir, midenin ısınmasını sağlar, ödem attırır, mide ve bağırsaklarda oluşan zararlı mikropların giderilmesine yardımcı olur, şeker hastalığının ilerlemesini engellemeye çalışır. Vücudunuza faydası saymakla bitmeyecek olan bu baharat, aynı zamanda mutfakların en gözde yerinde yemeklere tat vermek amacı ile kullanılır. Ayrıca karabiberin kadınlara faydaları da bulunur metabolizmayı hızlandırır, kadın hormonları üzerinde olumlu etkiler bırakır.

1. Gözlere iyi gelir

göz kaşıntısı yaşayan bir erkek

Bol miktarda A vitaminini içinde bulundurması ile gözlerin daha iyi görmesine yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği ile göz çevresinde görülen kaşıntı, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara iyi gelir ve bu reaksiyonlara neden olan bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Fakat karabiberi doğrudan göz ve çevresine sürmeniz kaşıntı ve iltihaplanma ile cildinizde zarar verebilir.

2. Antibiyotik özelliği gösterir

antibiyotik

İçerdiği C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik olan karabiber, kış ve sonbahar aylarında grip, nezle, burun akıntısı ve öksürük gibi problemlere karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Özellikle kış aylarında çorbalara, çaylara ve yemeklere damak zevkinize göre katılarak tüketilmesi bu hastalıklara yakalanmamanız için önerilir.

3. Sindirim sisteminin çalışmasını olumlu etkiler

sindirim sorunu yaşan kişi

Sindirim sistemi organlarını hastalıklara karşı korumaya çalışır. Ayrıca mide öz suyu olan hidroklorik asit salgılanmasını destekleyerek, besinlerin sindirim sürecinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bakterilere karşı savunma özelliğinin bulunması ile de sindirim sistemindeki organları kabızlık, ishal ve kolik gibi enfeksiyonel rahatsızlıklara karşı dirençli hale de getirir.

4. Antidepresan özelliği gösterir

![antidepresan kullanan bir bayan](https://imgrosetta.mynet.com/file/12075944/640xauto.jpg)
İçeriğindeki bileşenler sayesinde stres ve gerginlikle mücadele edilmesine yardımcı olur. Enerji verici özelliğinin bulunması ile de kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız dinamik, güçlü hissetmenizi sağlayarak vücudunuzdaki çökmüşlüğü atar. Böylece yavaş yavaş depresyonundan kurtulabilirsiniz. Ayrıca karabiber tüketmek bilişsel kapasitenizi de artıracak ve beyninizin daha iyi çalışmasını desteklemiş olacaktır.

5. Diş sağlığına iyi gelir

diş sağlığı

Dişlerin daha güçlü olmasını sağlayan karabiber, aynı zamanda çürük oluşumunu da engeller. Ağızdaki çürük dişlerin neden olduğu ağrıların dinmesine ve bu çürüklerin neden olduğu iltihapların geçmesine yardımcı olur. İltihapların neden olduğu yangı, diş etlerinde şişlik ya da kanama gibi durumlarda karabiberi doğrudan diş etlerinize sürmeniz tahrişe neden olabilir.

6. Sigarayı bırakmaya yardımcı olur

sigara içen biri

Sigarayı bırakmak istiyorsanız karabiber ve zerdeçalı karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu yöntem ile içtiğiniz sigaradan tiksinecek ve bağımlı olduğunuz sigarayı içmeyi bırakacaksınız. Ayrıca bu karışım ciğerlerinizin temizlenmesine de yardımcı olur.

7. Kansere karşı koruma sağlar

antikanser özellik

Antibiyotik özelliği ve bağışıklık sistemini desteklemesi ile vücudunuzu birçok kanser çeşidine karşı daha dirençli hale getirir. Kanser yapıcı hücrelerin zararını en az düzeye indirerek koruma sağlar. Özellikle tehlikeli güneş ışınları, UV ışınları, solaryuma fazla maruz kalmanın neden olduğu cilt kanserine yakalanma riskini düşürür.

8. Cilt sağlığına iyi gelir

kırışık ve kırışık olmayan bir cilt

Cildinizde oluşan koyu lekelerin, kırışıkların ve ince çizgilerin oluşumunu yavaşlatmaya çalışır. Güneşin zararlı UV ışınlarının etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Öğütülmüş karabiber ile hazırlanan şampuanlar ya da saç maskeleri kepek oluşumunu engellemeye çalışır.

Karabiber Zayıflatır mı?

İçeriğindeki pipeline maddesi, karabibere tadını veren maddedir. Bu madde ne kadar çoksa, karabiber de o kadar yoğun kokar.

Pipeline metabolizmayı hızlandırır, bağırsaktaki gaz ve şişkinlik sorunlarının giderilmesine de yardımcı olarak hazmı kolaylaştırır.

Ayrıca vücuttaki yağların parçalanmasını da destekleyerek kilo vermeyi sağlar.

Karabiberin kendisi gibi kabuğu da yağları parçalar.

Diyet yaparken, kokulu organik karabiberi besinlere eklemeniz veya yemeklerde 1 ya da 2 adet tane karabiber yutmanız tavsiye edilir.

Tane Karabiber Nasıl Kullanılır?

Tane karabiber, toz karabiberin öğütülmemiş formudur. İçeriğindeki vitamin ve mineralleri toz haline göre daha uzun süre saklayabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple yemeklere tane karabiberi taze bir şekilde öğütüp eklemek daha sağlıklıdır. Dilerseniz öğüterek dilerseniz ise tane haliyle kullanabilirsiniz.

Karabiberin Zararları

  • Çok fazla karabiber tüketimi mide yanmasına neden olabilir. Herhangi bir mide probleminiz yoksa bu durum kendiliğinden geçecektir.
  • Yakıcı özelliği bulunduğu için direkt olarak cilde ya da göze temas ettirilmemelidir.
  • Siklosporin A, kolinerjik, digoksin ve sitokrom P450 kullanan kişiler karabiber tüketimi kesinlikle önerilmez. Karabiber tüketimi ilaçların etkisini olumsuz etkiler.
  • Üst solunum yollarında tıkanıklık ve tahrişe neden olacağı için karabiber koklamak tavsiye edilmez.
  • Gastrit sorunu olan kişilerin bu baharatı tüketmesi en belirgin olarak mide yanmalarına, ekşimesine, bağırsaklarında şişkinliğe neden olacağı için tavsiye edilmez.
  • Buruna karabiber kaçması üst solunum yollarınızda tahrişe neden olabilir ya da direkt ciğerlerinize giderek tıkanmalara yol açabilir.

Karabiber Kalbe Zararlı mı?

Karabiber bağışıklık, sindirim sistemi gibi sistemlerin çalışmasını destekleyip organları hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudun iç dengesini sağlar. Böylece kalbin çok fazla yorulmasını engelleyerek daha kaliteli kan pompalamasına yardımcı olur.

Fakat aşırı bir baharat tüketimi sonucunda iç organlardaki kasların kasılması sonucu, damarlardaki kan akışı hızlanır. Bu hızlanma sırasında aslında kalp, vücuda gerekli olan kanı daha hızlı pompalayabilmek için daha hızlı çalışmaya başlar. Ancak bu tempo kalbin hızlı yorulmasına, çalışma ritminde düzensizlikler görülmesine neden olabilir.

Karabiber Karaciğere Zararlı mı?

Yapılan araştırmalar sonucunda çok uzun yıllar boyunca fazla miktarlarda tüketilen karabiberin, karaciğerdeki enzimlerin çalışma aktivitesini engellediği görülmüştür. Çalışma prensipleri bozulan bu yapılar kendileri arasında tümör oluşturarak karaciğerinizin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir. Bu sebeple karabiber tüketiminde aşırıya kaçmamak, iç organların sağlığı için önemlidir.

Hamilelikte Karabiber Yemek Zararlı mı?

Gebelik süreci boyunca annenin vücudu oldukça hassaslaşır. Bu sebeple yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir. Hamilelikte karabiber tüketmek sakıncalı değildir, fakat aşırıya kaçıldığı zaman mide ve bağırsak bu duruma reaksiyon verebilir. Bebek ve anne de bu durumdan rahatsız olabilir. Burada önemli olan tüketilen karabiberin organik olup olmadığı ve miktarıdır.

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