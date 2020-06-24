Karabiber : Faydaları Nelerdir?

Birçok faydası bulunan karabiber; iştahın açılmasını sağlayabilir, midenin ısınmasını sağlar, ödem attırır, mide ve bağırsaklarda oluşan zararlı mikropların giderilmesine yardımcı olur, şeker hastalığının ilerlemesini engellemeye çalışır. Vücudunuza faydası saymakla bitmeyecek olan bu baharat, aynı zamanda mutfakların en gözde yerinde yemeklere tat vermek amacı ile kullanılır. Ayrıca karabiberin kadınlara faydaları da bulunur metabolizmayı hızlandırır, kadın hormonları üzerinde olumlu etkiler bırakır.

Karabiberin en fazla gıda maddesi olarak tüketildiği bilinse de, pek çok rahatsızlığa da şifa olan tıbbi bir bitkidir. Magnezyum, potasyum, demir, kumaperin gibi faydalı mineralleri içermesinin dışında K, C ve A vitamini açısından oldukça zengindir. Tüketildiği zaman sindirim sistemine iyi gelen bu bu baharat, gaz söktürme, balgam attırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca ağrı kesici bir özelliği de bulunan karabiberin sinirler üzerinde oluşan ağrıları dindirme özelliği de bulunur. Bronşit tedavisinde kullanıldığı zaman olumlu etkiler bırakabilir. Metabolizmayı hızlandırması ile hormon sistemlerinin çalışma kalitesini arttırır. Bu özelliklerinin yanı sıra mutfaklarda çorba, salata ve yemeklerin vazgeçilmez baharatlarından olan karabiberin, bir tanesinin kalorisi yalnızca 5 kcal'dir.

1. Gözlere iyi gelir

Bol miktarda A vitaminini içinde bulundurması ile gözlerin daha iyi görmesine yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği ile göz çevresinde görülen kaşıntı, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara iyi gelir ve bu reaksiyonlara neden olan bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Fakat karabiberi doğrudan göz ve çevresine sürmeniz kaşıntı ve iltihaplanma ile cildinizde zarar verebilir.

2. Antibiyotik özelliği gösterir

İçerdiği C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik olan karabiber, kış ve sonbahar aylarında grip, nezle, burun akıntısı ve öksürük gibi problemlere karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Özellikle kış aylarında çorbalara, çaylara ve yemeklere damak zevkinize göre katılarak tüketilmesi bu hastalıklara yakalanmamanız için önerilir.

3. Sindirim sisteminin çalışmasını olumlu etkiler

Sindirim sistemi organlarını hastalıklara karşı korumaya çalışır. Ayrıca mide öz suyu olan hidroklorik asit salgılanmasını destekleyerek, besinlerin sindirim sürecinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bakterilere karşı savunma özelliğinin bulunması ile de sindirim sistemindeki organları kabızlık, ishal ve kolik gibi enfeksiyonel rahatsızlıklara karşı dirençli hale de getirir.

4. Antidepresan özelliği gösterir

![antidepresan kullanan bir bayan](https://imgrosetta.mynet.com/file/12075944/640xauto.jpg)

İçeriğindeki bileşenler sayesinde stres ve gerginlikle mücadele edilmesine yardımcı olur. Enerji verici özelliğinin bulunması ile de kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız dinamik, güçlü hissetmenizi sağlayarak vücudunuzdaki çökmüşlüğü atar. Böylece yavaş yavaş depresyonundan kurtulabilirsiniz. Ayrıca karabiber tüketmek bilişsel kapasitenizi de artıracak ve beyninizin daha iyi çalışmasını desteklemiş olacaktır.

5. Diş sağlığına iyi gelir

Dişlerin daha güçlü olmasını sağlayan karabiber, aynı zamanda çürük oluşumunu da engeller. Ağızdaki çürük dişlerin neden olduğu ağrıların dinmesine ve bu çürüklerin neden olduğu iltihapların geçmesine yardımcı olur. İltihapların neden olduğu yangı, diş etlerinde şişlik ya da kanama gibi durumlarda karabiberi doğrudan diş etlerinize sürmeniz tahrişe neden olabilir.