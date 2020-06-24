Karabuğday (Greçka) : Faydaları Nelerdir?

Çoğunluk tarafından tahıl familyasında yer aldığı düşünülen karabuğdayın tahıl olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü karabuğday bir tahıl değil, kuzukulağıgiller familyasında yer alan bir bitkidir. Yendiğinde bulguru andıran bir tat verir, greçka ismiyle de anılır. Karabuğdayın kalitesi ise lezzetine ve bitki türüne göre belirlenir. 60-120 cm boyutlarını bulan karabuğday bitkisinin kalp şeklinde üçgen yaprakları bulunur. Eski hasat taneleri biraz acı, yeni hasat meyveleri ise tatlıdır. Pembe veya beyaz renkte açan çiçekleri genellikle salkımlı şekilde göze çarpar. Her yıl nisan ve temmuz aylarında 2 kez hasat edilir. Karabuğday nerede yetişir; dünya üzerinde pek çok bölgede yetiştirilir. Ancak en uygun yetişme koşulları Çin'de bulunur. Dolayısıyla karabuğdayın en büyük üretim payı (toplam üretimin hemen hemen yarısı) da Çin'e aittir. Ana vatanı Orta Asya olan karabuğday, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde de belirli bir oranda üretilir. Pek çok noktada yetişme imkanına sahip olması, soğuk iklimlere dayanıklılık gösterebilmesinden kaynaklanır. Soğuk ve sert geçen iklim koşullarına kolay adapte olur, toprağın verimli olmasına dahi gereksinim duymaz.

Karabuğdayın (Greçka) Kalorisi ve Besin Değerleri Miktar: 100 g Kalori (kcal): 343 Yağ (g): 3.4 Karbonhidrat (mg): 71.5 Protein (g): 13.25 Karabuğdayın (Greçka) Faydaları Karabuğday, magnezyum, fosfor, lif, bakır ve karbonhidrat açısından oldukça zengindir. İçerisinde gluten barındırmadığı için diyabet, obezite ve çölyak hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Hatta glutensiz diyet yapmak isteyenler açısından da gayet uygun bir seçenektir. İçerisinde vücut için alınması gereken en temel amino asitler yer aldığı için veganların etlerden elde edemediği protein ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılar. İçerisindeki P1 vitamini kan damarlarını daha güçlü ve dayanıklı hale getirerek kanamaların durdurulmasına katkı sağlar. Buğdaya ve pirince göre 2 kat daha fazla lysine maddesi içerir. Vücut tarafından üretilemeyen bu lysine maddesi, uçuk gibi birtakım cilt sorunlarının iyileşme sürecini hızlandırır. Karabuğday ayrıca aşırı terleme probleminin önüne geçerek yaşam kalitesini artırır. 1. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü dengeler Karabuğday, içerisinde yer alan bakır, magnezyum ve demir gibi mineraller sayesinde yüksek tansiyonun seviyesini dengeler. Diğer bir yandan damarların esnekliğini ve dayanıklılığını artırarak kötü kolesterolü düzenleyen rutin isim bileşik de karabuğdayın zengin besin değerlerinden biridir. İçeriği sayesinde damar tıkanıklığı gibi olası kalp rahatsızlıklarının oluşma riskini azaltır. Ancak düzenli tüketilmesine özen gösterilmelidir.

2. Kas oranını artırır Karabuğdayın yapısındaki lysine asidi, doku onarımı sağlamasının yanı sıra enerji üretimi noktasında da işlev görür. Bu nedenle sporcuların egzersiz ritüellerinden sonra kas oranını artırmak için karabuğday tüketmeleri vücuda büyük fayda sağlar. 3. Bağırsak hareketlerini düzenler Karabuğday, yoğun lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına olanak tanır. Dolayısıyla kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi kaynaklı problemler yaşayanlar tarafından tercih edilebilir. Özellikle kahvaltı öğünlerine eklenmesi bağırsak hareketliliğini artırırken güne daha zinde, enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmeyi kolaylaştırır. Ayrıca düzenli tüketilmesi durumunda da kolon kanseri oluşma riskini en aza indirir. 4. Diyabet dostudur Şeker hastaları genellikle kan şekeri değerlerinin dengede kalmadığından yakınırlar. Diyabetin en yaygın belirtisi de burada gizlidir. Ancak karabuğday, düzenli tüketildiği zaman kan şekeri seviyesini kontrol altına alır. Bununla birlikte insülin direncini düzenlediği için şeker hastalığının yaratacağı olumsuz semptomlarda da bir süre sonra azalma gözlenir.

5. Karaciğer yağlanmasını önler Karabuğdayın içerisinde bulunan kolin, karaciğer üzerinde etkili olan doğal bir maddedir. Yağ depolanmasını önleyerek daha sağlıklı bir hayat sürdürmeye destek olur. Bu sayede karaciğere bağlı oluşan kanser hastalıklarının oluşma riski de önemli ölçüde azalır. Karaciğer Yağlanması ile Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Karaciğer Yağlanması Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 6. Kan damarlarının sertleşmesine engel olur İçeriğindeki kuersetin isimli bileşen, kan damarlarını koruyucu bir işleve sahiptir. Kalp damarlarının sertleşmesini engelleyerek kan akışının daha düzenli şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki rutin adlı madde sayesinde pıhtı oluşumunu da engeller. Bu sayede gereksiz kan kayıplarının önüne geçerek daha sağlıklı ve dinç bir hayat sürdürülmesine destek olur. 7. Saçların sağlıklı uzamasına imkan verir Karabuğdayın saça faydaları oldukça geniştir. Dolgunlaştırma, hacim kazandırma, sağlıklı uzama gibi pek çok yönden yarar sağlar. Faydaları, içerisinde bulunan keratin isimli amino asit maddesine bağlıdır. Keratin, saçların daha sağlıklı ve hacimli uzamasına mümkün hale getirir. Ayrıca B1, B3, B5 ve B9 vitaminleri sayesinde de yine saçları doğal görünümüne kavuşturur. Saça olan tüm bu faydalarının yanı sıra tırnak, kaş ve kirpik gibi noktalarda da olumlu bir etkiye sahiptir.

Ancak karabuğdayın faydaları bunlarla sınırlı değildir. Tüm bu faydalarının yanı sıra astım, guatr, gut, peptik ülser gibi daha pek çok sağlık problemlerinin iyileşmesi üzerinde de olumlu bir etki gösterir. Karabuğday Kilo Aldırır mı? Karabuğday bitkisinin tohumlarının doğru şekilde kullanılması kilo alımının aksine yağ yakımına yardım eder. Sindirim hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan lifli içeriği, aynı zamanda uzun süre tok kalmayı da mümkün kılar. Karabuğday salatası veya pilavı hazırlanarak diyet programlarına eklenebilir. Karabuğday Nasıl Tüketilir? Karabuğday bitkisinin tohumlardan, farklı damak tatlarına göre pek çok lezzetli tarif hazırlanabilir. Haşlanarak tüketilebildiği gibi pilavı, mercimek köftesi, dolması, salatası, sebzeli yemeği, çorbaları ve hatta tatlıları dahi yapılabilir. Un haline getirilmesi halinde kek, kurabiye, pasta veya poğaça gibi sağlıklı hamur işi tariflerinde de kullanılabilir. Ekşi mayalı ekmeklerin içerisinde kullanılabilir. Sıcak su içinde bir gece bekletilerek süt eşliğinde kahvaltılarda tüketilebilir. Bu sayede kalori oranı düşük olacağı için daha sağlıklı ve düzenli kilo vermeyi kolaylaştırır. Karabuğdaylı yoğurt çorbası en sık rastlayabileceğiniz tariflerden birisidir.