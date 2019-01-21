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Karabük Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan 'defile' tepkisi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:12 | Son Güncelleme

AVM DEFİLEYİ İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI Tepkiler üzerine, AVM yetkilileri defileyi iptal ettiklerini açıkladı.

AVM DEFİLEYİ İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Tepkiler üzerine, AVM yetkilileri defileyi iptal ettiklerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Çocukların kişisel becerilerini geliştirme, sosyalleşmesini öne çıkarmak ve bir nebze de olsa okul ortamının stresinden uzaklaştırmak adına bir etkinlik organize edilmiştir. Fakat sosyal medyada yapılan eleştirilerin, çocuklarımıza ve onların ailelerine zarar verme noktasına geldiğini üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Çocuklarımıza ve ailelerimize daha fazla zarar vermemek adına, bu etkinliği üzüntü ile sonlandırdığımızı kamuoyuna bildiririz. Bugüne kadar yarışma için kayıt yaptıran 500 kadar aileye, bu kararımızdan dolayı özürlerimizi sunarız. Bu anlamda planlanan organizasyonumuza başvuran ve başvurmayan bütün çocuklarımız ve ailelerimizi 26-27 Ocak Cumartesi ve pazar günleri ücretsiz planlamış olduğumuz Sevimli maskotlar ve sihirbazlık gösterilerimize davet ediyoruz."

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