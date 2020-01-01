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  4. Karabük-Bartın yolunda kar yağışı

Karabük-Bartın yolunda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde kar yağışının artması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde kar yağışının artması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte iki gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu-Bartın Karayolu’nda bulunan Ahmetusta Geçidi’nde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

“Ateş yakarak karın keyfini çıkardılar”
Yeni yılın ilk kar yağışının ardından Ahmetusta Geçidi’ne akın eden vatandaşlar ateş yakarak, beyaz örtünün keyfini çıkardı. İl dışından eşsiz manzarayı görmek için gelen aileler çocukları ile kartopu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.
İzmit’ten Bartın’a tatile gelen abla ve eniştesi ile kar yağışını görmek için Ahmetusta Geçidine gelen Selda Bakır, “Bebeğin ilk kar heyecanı bu. Bartın’dan buraya kar için geldik. Kar güzel ama soğuğu var. Maalesef Bartın’da çok fazla kar göremiyoruz” dedi.

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