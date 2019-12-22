HABER

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:30 | Son Güncelleme

KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, son bir aydır uyuz vakalarında artış görüldüğünü, vatandaşlara hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, son bir aydır uyuz vakalarında artış görüldüğünü, vatandaşlara hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verildiğini açıkladı.
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü uyuz hastalığıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.
Son bir aydır uyuz vakalarında artış olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görülmüştür. Özellikle bazı aile hekimlerimize uyuz hastalığı nedeniyle daha fazla müracaat olduğu belirlenmiştir. Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta, okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir. Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşaması kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait şahsi eşyaların kullanılmamasıdır. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır. Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir. Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir."

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Asansör boşluğuna düşen kişi öldüAsansör boşluğuna düşen kişi öldü
Nohut ektiler göktaşı hasat ettilerNohut ektiler göktaşı hasat ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da şiddetli lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Hastanede alarm durumuna geçildi! Gaziantep'te domuz gribi şüphesi!

Hastanede alarm durumuna geçildi!

Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.