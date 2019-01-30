Karabük merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup görevlerinden el çektirilmiş 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik Karabük merkezli Kocaeli, Kütahya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında Karabük’ten E.B. (25) ile Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden F.A (25) Kütahya’dan Ö.K. (25) ile Muğla’nın Marmaris ilçesinden F.D. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Görevden alınan askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 kişi Karabük’e getirilerek KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgularının devam ettiği bildirildi.

