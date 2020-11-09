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Karabük merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabük merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep’te koordineli olarak operasyon yapıldı.

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabük merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep’te koordineli olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda infaz koruma memuru A.R.D. ve H.F.D. ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde şoför olarak çalışan M.G. ve ceza infaz memurluğundan ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığında aktif öğretmenlik yapan R.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ/PDY terör örgütünün adalet yapılanması içerisinde mahrem adliye imamı-mahrem abi olan şahıslar tarafından kullanılan ve operasyonel hat olduğu yürütülen soruşturmalardan tespit edilen GSM hatları ile ilgili yapılan HTS analiz çalışmalarında Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda zabıt katibi, infaz koruma memuru ve benzeri görevli bulunan çalışanlarla irtibatlı oldukları tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde mahrem yapılanma içerisinde sorumlu düzeydeki şahıslarla irtibatları tespit edilen, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.R.D. ve H.F.D. adli kontrol, ayda bir gün imza ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, yurt dışı yasağı ile mahkemeye sevk edilen M.G. ve R.Y. ise yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

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