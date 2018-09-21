Karabük merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf asker, 8 kişi gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5'i muvazzaf asker, 8 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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