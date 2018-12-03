HABER

Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Batman'da iş yeri basan kızlara tahliye Batman'da iş yeri basan kızlara tahliye 
Gaziantep'te uyuşturucuya 7 gözaltıGaziantep'te uyuşturucuya 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! İşte tüm detaylar

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Kız çocuğunun ağabeyleri o halde görünce çılgına döndü!

Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.