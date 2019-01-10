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Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle aranan isimlere yönelik operasyon yaptı. Karabük, Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B.(22), F.D.(25), F.A.(25) ve Ö.K.(25) gözaltına alındı. 3'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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