Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki gün önce Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda Karabük Üniversitesi'nden mezun olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen B.I, A.K, F.Ö, H.A. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden B.I, A.K, F.Ö. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

