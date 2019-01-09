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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Karabük merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda E.B. (22), F.D. (25), F.A. (25) ve Ö.K. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ Karabük

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