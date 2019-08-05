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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Karabük merkezli 3 ilde, aralarında örgütün sözde il, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının bulunduğu 19 şüpheli gözaltında alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde il, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının bulunduğu 19 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu,

hafıza kartları,

bilgisayarlar,

örgütsel yasaklı yayın evlerince basılmış kitaplar,

örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Karabük operasyon

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