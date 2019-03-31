KARABÜK SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

KARABÜK MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 140Açılan Sandık Oranı : % 57,38Kullanılan Oy : 35.405Geçerli Oy : 35.154Katılım Oranı : % 44,41
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 41,1214.454MHPRAFET VERGİLİ% 40,2814.160İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,616.192DİĞER% 0,46163SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,2483BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1865DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0519BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0413TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,015* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,98
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119DİĞER% 0,071ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 18,75Katılım Oranı : % 87,67
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 52,63390AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 36,98274BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,5126İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,123DPİKRAM AKBAŞ% 2,1616SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6212MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 57,38Katılım Oranı : % 77,73
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 41,1214.454MHPRAFET VERGİLİ% 40,2814.160İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,616.192DİĞER% 0,46163SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,2483BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1865DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0519BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0413TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,015OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0Katılım Oranı : % 0
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 39,83Katılım Oranı : % 83,66
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,434.855AK PARTİALİ KAYA% 38,214.372MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 15,991.830DİĞER% 2,32266SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,6372BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3540BTPELİF CAYMAZ% 0,078YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 24,14Katılım Oranı : % 90,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 39,18619AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,95568CHPSABRİ CEBECİK% 22,41354DİĞER% 1,5224SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8914BTPŞAKİR KABACI% 0,061

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