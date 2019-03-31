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KARABÜK SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

KARABÜK MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 69,67Kullanılan Oy : 43.080Geçerli Oy : 42.778Katılım Oranı : % 77,45
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,8917.490AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,7117.417İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,287.390DİĞER% 0,53226SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25107BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1877BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0939DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0521TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0311* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,98
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119DİĞER% 0,071ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 25Katılım Oranı : % 87,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 54,8542AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 34,18338İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,9439BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2432SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 2,1221DPİKRAM AKBAŞ% 1,7217OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 48,31Katılım Oranı : % 83,59
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,55.979AK PARTİALİ KAYA% 38,295.387MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 15,962.245DİĞER% 2,01283SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,73103BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3752BTPELİF CAYMAZ% 0,1419YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 37,93Katılım Oranı : % 89,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 37,81926AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 36,3889CHPSABRİ CEBECİK% 24,13591DİĞER% 1,0626SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,6516BTPŞAKİR KABACI% 0,041

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seçim 2019

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