KARABÜK SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

KARABÜK MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 214Açılan Sandık Oranı : % 87,7Kullanılan Oy : 53.969Geçerli Oy : 53.624Katılım Oranı : % 77,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,821.878MHPRAFET VERGİLİ% 40,7521.852İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,419.334DİĞER% 0,44234SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25135BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,2105BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0946DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0423TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0317* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,98
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119DİĞER% 0,071ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 87,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,331.130AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,75677İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,4469BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2966SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6533DPİKRAM AKBAŞ% 1,2525DİĞER% 0,24BTPAYDIN DİKTEPE% 0,12OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 73,73Katılım Oranı : % 81,81
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,379.123AK PARTİALİ KAYA% 38,548.298MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,253.500DİĞER% 1,72370SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,64138BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3474BTPELİF CAYMAZ% 0,1430YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28Katılım Oranı : % 88,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 38,961.239AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,411.126CHPSABRİ CEBECİK% 23,3741DİĞER% 1,4546SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226BTPŞAKİR KABACI% 0,062

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