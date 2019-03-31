KARABÜK SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.126Geçerli Oy : 61.564Katılım Oranı : % 77,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,9425.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4524.902İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.687DİĞER% 0,49303SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,35214BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,25155DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0638BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0637TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0424* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,12610MHPHÜSNÜ AKIN% 31,51426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,57197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,73118DİĞER% 0,071ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı : % 62,5Katılım Oranı : % 88,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,871.391AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,2812İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,5286BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,1577SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,8445DPİKRAM AKBAŞ% 1,1428DİĞER% 0,164BTPAYDIN DİKTEPE% 0,123OVACIK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı : % 98,31Katılım Oranı : % 82,41
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,2612.389AK PARTİALİ KAYA% 38,3111.231MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,294.776DİĞER% 1,46429SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,96280BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,49144BTPELİF CAYMAZ% 0,2470YENİCE
Açılan Sandık Oranı : % 48,28Katılım Oranı : % 88,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 39,211.239AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,631.126CHPSABRİ CEBECİK% 23,45741SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226DİĞER% 0,8226BTPŞAKİR KABACI% 0,062
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