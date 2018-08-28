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Karabük Tabiat Parkı'nda yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Karabük Merkez Çamlık Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabük Tabiat Parkı'nda yangın!

Ayrıntılar geliyor...

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Karabük tabiat parkı yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
piknik ateşi değilse bende birşey bilmiyorum
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