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Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü! Bina sakini müteahhite böyle sitem etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 03:45 | Son Güncelleme

Karabük’te yağmur sonrası 5 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, gözyaşlarını tutamayan bir vatandaş müteahhite, "Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” diyerek sitem etti.

Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü! Bina sakini müteahhite böyle sitem etti!

Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı akşam üzeri başlayan yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda apartmanda oturan 1 aile istinat duvarının yıkılmasının ardından binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istinat duvarının çöktüğü alana güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın elektriği kesildi.

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Bir vatandaş dairesinin bulunduğu apartmanda böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı gözyaşlarını tutamayarak müteahhite, “Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” sözleriyle tepki gösterdi. Diğer vatandaşlar apartmanın çevresinde gerekli çalışmaların zamanında yapılmadığını belirttiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük istinat duvarı çökme

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