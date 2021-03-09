HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karabük'te çaya atılan kasalarca ölü hamsi görenleri şoke etti

Karabük'te çaya atılan kasalarca ölü hamsi görenleri şoke etti

09.03.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Araç Çay'ına atıldığı belirlenen kasalarca ölü hamsinin çevre kirliliğine neden oldu. Ölü hamsinin toplanması için çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, atanların bulunması için çalışma yürütüyor.

Kent merkezinden geçen Araç Çayı'nda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi. Belediye, Çevre ve Şehircilik ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı.

20210309_2_47245143_63220866_Web

DONDURULAN HAMSİLER BOZULDUĞU İÇİN ÇAYA ATILMIŞ

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimliği belirsiz kişilerce daha önce dondurulan hamsilerin bozulduğu için çaya atıldığını tespit etti. Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine neden olan ve toplanması için çalışma başlatılan balıkları atanların bulunması için çalışma yürütüyor.

20210309_2_47245143_63220865_Web

20210309_2_47245143_63220868_Web

20210309_2_47245143_63220869_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
1,5 milyon değerinde tarihi eseri satmaya çalışırken...1,5 milyon değerinde tarihi eseri satmaya çalışırken...
Garanti emeklilik telefonGaranti emeklilik telefon
Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Evde tek başına kalan 4 yaşındaki Bebil itfaiye tarafından kurtarıldı

O hali yürekleri dağladı: Pencereye çıkıp ağlamaya başladı

Bursa’da 1 buçuk milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

1,5 milyon değerinde tarihi eseri satmaya çalışırken...

Hastanede şaşırtan anlar: Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı, yetmedi yumruk attı!

Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı, yumruk attı!

Ağaçları sularken karşısına çıktı! Tam bin 500 yıllık

Ağaçları sularken karşısına çıktı! Tam bin 500 yıllık

Vaka sayılarının düşmediği Bursa'da şaşırtan teleferik sırası

İşte Bursa'yı turuncuya boyayan görüntü

Kendi elleriyle verdi! Bu tuzağa sakın kanmayın

Güvenerek verdiği telefonunu böyle çaldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.