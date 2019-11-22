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Karabük’te çevre katliamı! Binlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölünde irili ufaklı binlerce balık telef olurken, yüzlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulduk Köyü’ne yakın barajda görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Vatandaşların da ara sıra balık tutmaya geldiği barajda Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir fabrikadan gelen kimyasal atık ve oksijen yetersizliğinden dolayı 2 gün içerisinde irili ufaklı binlerce balık telef oldu. Suyun renginin siyaha döndüğü barajda yüzlerce balık ise ölüm kalım savaşı veriyor. Artan balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gölde incelemelerde bulundu.

NUMUNELER ALINDI

Bulduk Barajı Gölü’nde incelemelerde bulunan Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yaptıklarını belirterek, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüz buradaki hem balıklardan hem de sudan numuneler alarak bunları tahlile gönderdi. Bizim ekiplerimiz buradan numuneler aldılar. Bakanlığımızın referans laboratuvarı var,oraya gönderdik. Tahlil sonucuna göre burada ne olduğu konusunda açıklama yapıp bilgi verebiliriz.” dedi.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile de çalışma yaptıklarını ifade eden Öztürk, “Onlarda inceleme yapıyorlar. Onlarda gerekli işlemlerini yaparak buradaki problemin nereden kaynaklandığı yönünde bir sonuca varılıp gerekli işlemler ve çalışmalar ile sonuçlandırılır” diye konuştu.

Öztürk, ayrıca, Karabük Valisi Fuat Gürel’in talimatı ile çevre köyde yaşayan vatandaşların hayvanlarını barajdan su içirmemeleri konusunda da uyardıklarını söyledi.

"15 GÜNDÜR YOĞUN BALIK ÖLÜMLERİ VAR"

Bulduk Köyü Muhtarı Ali İhsan Sarıkaya ise barajda 15 gündür yoğun balık ölümleri olduğunu dile getirerek, balık ölümlerinin Gerede’de bulunan fabrikanın zehirli artıklarından ve barajdan su verilmemesinden kaynaklı meydana gelen oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Geçtiğimiz Eylül ayında da barajda toplu balık ölümleri meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük balık Baraj Gölü

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