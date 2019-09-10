Karabük'te dehşet! Kendisine tokat atana kızdı, ortalığı birbirine kattı

Olay, akşam saatlerinde Kirkille Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre U.Y., marketin karşısında bulunan parkta alkol aldığı için kendisini uyaran kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişinin kendisine tokat atmasına sinirlenen U.Y., evine gidip, 15 dakika sonra geri döndü. U.Y. kendisine tokat attığı kişinin markette bulunduğunu düşünerek yaklaşık 50 metre mesafedeki tepelik alana çıktı. U.Y. marketin önünde bulunanlara ıslık çalıp çekilin diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün ile ziyaret için geldiği yakınlarına alışveriş yapmak isteyen Hilmi Ergün, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan U.Y., kendisini kovalayan polis ekiplerince yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

11 AY ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Şüpheli U.Y.’nin, 11 ay önce de Karabükte eski sevgilisinin evinin önünde, "Bak şimdi seyret ne oluyor" diye bağırıp pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini astığı ve eski sevgilisi tarafından boynundaki ipten kurtarılarak hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. (DHA-AA)

