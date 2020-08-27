HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karabük'te düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi

Karabük'te düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 10:33 | Son Güncelleme

Karabük'te, 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatiyle ilgili düzenleme yapılırken kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler ise en fazla 2 saatle sınırlandırıldı.

Karabük'te düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi

Karabük Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ayrıca düğün, kına, sünnet gibi toplu etkinliklere de saat kısıtlaması getirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 08:00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanmalarının kısıtlanmasında araç şoförlerinin de sorumlu olmasına; kurala riayet etmeyen vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarımızla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyidenin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca kentte yapılacak kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler de 2 saat ile kısıtlanırken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde a bendinde belirtilen, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin (kına, düğün, sünnet düğünü, nişan vb.) en fazla 2 saatte bitecek şekilde yapılmasına, 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde b bendinde belirtilen, köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarının yapılmaması hükmüne ilave olarak, İlimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek-içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.’’

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Genç kızın arkasından gizlice yaklaşıp...Genç kızın arkasından gizlice yaklaşıp...
Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir?Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler saniye saniye kamerada
Genç kızın arkasından gizlice yaklaşıp...
Yalnız yaşayan yaşlı adamın cesedi çürümüş halde bulundu
Cesedi çürümüş halde bulundu
İstanbul’da motosikletli magandaların “drift” terörü kamerada
İstanbul'da yine aynı görüntü! Tozunu dumana kattılar
'Yok artık' dedirten olay! Eşine kızdı aracını yaktı
'Yok artık' dedirten olay! Eşine kızdı aracını yaktı
Ankara'da eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı
Sokakta tüfekle kovalamıştı! Hakkında karar verildi
Gaziantep'te yeni lezzet; midye katmer
'Gastronomi şehrinden' lezzetli yeni buluş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.