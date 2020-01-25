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Karabük'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde, Yenice Sanayi kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan Abay (32) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Mustafa Benli'nin (54) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobillerde sıkışan Hakan Abay, Mustafa Benli ile Emine Benli (38) çıkarıldı. Yaralanan Hakan Abay, Mustafa Benli ve Emine Benli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mustafa ve Emine Benli doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza Karabük

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