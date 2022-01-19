Karabük'te hayvanların üzerine ahır çöktü! Ekipler seferber oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü. Ahırda mahsur kalan 31 büyükbaş hayvan, kurtarıldı.

31 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Eflani ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Kocacık köyü Mishekoğlu Mahallesi’nde Yaşar Acar’a ait evin yanında bulunan ve içerisinde 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının bir kısmı üzerine yağan karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Yaşar Acar’ın kızı Ünzile Acar’ın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Öte yandan Gaziantep’te de iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İslahiye ilçesinde bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısı çökerken, 20 araç hasar gördü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçe merkezinde yollar kapandı, birçok köy yolunun kapalı olmasından dolayı irtibat sağlanamıyor.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

İslahiye Belediyesi ekipleri çöken çatının altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İlçe Kaymakamlık ve İslahiye Belediyesi bir yandan yol açma çalışması yaparken bir yandan evinde mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişmeye çalışıyor.

(DHA)

