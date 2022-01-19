HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karabük'te hayvanların üzerine ahır çöktü! Ekipler seferber oldu

Karabük'te hayvanların üzerine ahır çöktü! Ekipler seferber oldu

19.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te karın ağırlığına dayanamayan ahır hayvanların üzerine çöktü. Kapanan yolu açarak köye ulaşan ekipler, şans eseri yara almayan hayvanları, mahsur kaldıkları ahırdan çıkardı. Hayvanlar başka bir ahıra alındı.

Karabük'te hayvanların üzerine ahır çöktü! Ekipler seferber oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü. Ahırda mahsur kalan 31 büyükbaş hayvan, kurtarıldı.

31 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Eflani ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Kocacık köyü Mishekoğlu Mahallesi’nde Yaşar Acar’a ait evin yanında bulunan ve içerisinde 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının bir kısmı üzerine yağan karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Yaşar Acar’ın kızı Ünzile Acar’ın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Screenshot_14

Öte yandan Gaziantep’te de iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İslahiye ilçesinde bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısı çökerken, 20 araç hasar gördü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçe merkezinde yollar kapandı, birçok köy yolunun kapalı olmasından dolayı irtibat sağlanamıyor.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

İslahiye Belediyesi ekipleri çöken çatının altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İlçe Kaymakamlık ve İslahiye Belediyesi bir yandan yol açma çalışması yaparken bir yandan evinde mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişmeye çalışıyor.

Screenshot_9

Screenshot_10

Screenshot_11

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Kolunu sevgilisi kırmıştı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattıKolunu sevgilisi kırmıştı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Temizlik için gitmek istedi, ahlaksız teklifle şok oldu

Temizlik için gitmek istedi, ahlaksız teklifle şok oldu

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.