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Karabük'te iki katlı evde yangın! Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

24.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te çıkan yangında iki katlı ev yanarak tamamen kül oldu. Ev sahibinin çay koyup namaza gittiği ve geri döndüğünde alevleri gördüğü öğrenildi. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen kadını ise arama çalışmaları sürüyor.

Karabük'te iki katlı evde yangın! Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre olay, Kayabaşı Turgut Reis Caddesi’nde meydana geldi. Atilla Korkmaz’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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TÜP PATLADI, ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler evdeki tüpün patlamasıyla tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

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ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Kentin farklı noktalarından da görülebilen ve alevlerin geceyi aydınlattığı yangında evde olduğu düşünülen Hatice Korkmaz’ı arama çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme meydana geldiği için ekipler içeriye giremiyor.

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ÇAY KOYUP NAMAZA GİTTİ, GERİ DÖNDÜĞÜNDE...

Ev sahibi Atilla Korkmaz’ın eşiyle oturduğu sırada elektrikli ocağa çay koyup namaza gittiği ve geri döndüğünde alevleri gördüğü öğrenildi. Korkmaz çiftinin evlerinde besledikleri çok sayıda kedinin de telef olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
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