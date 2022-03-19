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  4. Karabük'te iki liseli not bırakıp intihar etmişti! Yasa boğan ölümde kahreden detay

Karabük'te iki liseli not bırakıp intihar etmişti! Yasa boğan ölümde kahreden detay

19.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te önceki gün lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bıraktıktan sonra kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son vermişti. Dün Yusuf Ömer U. toprağa verilirken bugün de Oğuzhan U., defnedildi. Cenazede anne ve kız kardeşinin feryatları yürek dağlarken acı bir detay ise kahretti. Oğuzhan U.'nun ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Karabük'te iki liseli not bırakıp intihar etmişti! Yasa boğan ölümde kahreden detay

Karabük Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden O.U, Ankara Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YÜREK YAKAN FERYAT

Cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Lise öğrencisi O.U'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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TÜP BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Öte yandan, sınıf arkadaşı Ö.Y.U ile birlikte intihar eden O.U’nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Karabük
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