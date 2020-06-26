HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

Karabük’te kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiği günden itibaren koronavirüs (Kovid-19) aktif vaka sayısı 180’e ulaştı. Kentte üç aylık sürede ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile koronavirüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor.

MART'TAN MAYIS'A KADAR 180 VAKA GÖRÜLDÜ, 10 CAN KAYBI YAŞANDI

Salgının başladığı Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vakanın görüldüğü kentte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren Karabük’te pozitifli vaka sayısı yeniden 180 oldu.
Böylece ikinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 3 ay içerisinde ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu.
Şu anda pandemi servisinde 72, yoğun bakımda da 7 olmak üzere toplam 79 vakanın tedavisi hastanede sürüyor.

"1 HASTA ENTÜBE DURUMUNDA"

"1 HASTA ENTÜBE DURUMUNDA"
Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir tanesinin solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilirken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan ve evlerinde 14 gün izolasyon imkanı bulunmayan 18 vatandaş da öğrenci yurdunda gözlem altında tutuluyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından salgın sürecinin başından itibaren kent genelinde 8 bin PCR testi yapıldığı öğrenildi. Öte yandan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı ilde vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

En Çok Okunan Haberler

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Kritik davada 35 kişiye müebbet

Kritik davada 35 kişiye müebbet

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

Diğer Haberler
CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden CNN Türk'ten istifa etti?

Emniyetten Diyarbakır ve İzmir'de 2 büyük operasyon

Diyarbakır ve İzmir'de 2 büyük operasyon

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Jetler havalandı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Veresiye uyuşturucu vermeyen satıcıyı bıçakladı

Veresiye uyuşturucu vermeyen satıcıyı bıçakladı

Vaka sayısının arttığı Isparta'da Vali'den uyarı geldi

Şehirde vaka sayısı arttı! Vali'den uyarı geldi

Fatih Sultan Mehmet portresi nerede sergilenecek? Portrede Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki kişi kim? Cem Sultan kimdir?

Portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişi kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.