Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile koronavirüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. MART'TAN MAYIS'A KADAR 180 VAKA GÖRÜLDÜ, 10 CAN KAYBI YAŞANDI Salgının başladığı Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vakanın görüldüğü kentte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren Karabük’te pozitifli vaka sayısı yeniden 180 oldu.

Böylece ikinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 3 ay içerisinde ulaşılan vaka sayısına 25 günde ulaşılmış oldu.

Şu anda pandemi servisinde 72, yoğun bakımda da 7 olmak üzere toplam 79 vakanın tedavisi hastanede sürüyor.

"1 HASTA ENTÜBE DURUMUNDA" Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir tanesinin solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilirken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan ve evlerinde 14 gün izolasyon imkanı bulunmayan 18 vatandaş da öğrenci yurdunda gözlem altında tutuluyor.