Karabük'te inşaatta oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1009 No'lu Cadde üzerindeki bir inşatta meydana geldi.

Arkadaşları ile oyun oynarken inşaata giren Ramazan Başkaya, 1'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Başkaya'nın düştüğünü fark eden çevredekiler 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Başkaya'yı düştüğü yerden kurtardı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Başkaya’nın vücudunda ve başında yaraların bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



