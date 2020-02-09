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Karabük'te kar eğlencesi hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 00:45 | Son Güncelleme

Karabük’te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklarda poşetleriyle kayarken, eğlence sırasında kafasını kaldırıma çarpan bir kişi yaralandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlar poşetleriyle kayarak karın tadını çıkardı.

Mahalledeki rampayı kayak pistine çeviren vatandaşlar, yoldan geçen arabalara ve tehlikeye aldırış etmeden poşetleriyle saatlerce kaydı. Poşetleriyle kayan vatandaşlar sık sık birbirlerine çarparken, yol kenarındaki kaldırıma da çarptı.

Eğlence sırasında birlikte kayan 4 kişilik gruptan bir kişi kafasını kaldırıma çarptı. Bir süre yerde yatan gence arkadaşları ve çevredekiler yardım ederken, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatandaşlar, bir kişinin yaralanmasına aldırış etmeden yine kaymaya devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kar eğlencesi

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