Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Yenice'ye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Elvan Çaylı, yol kenarında tüfekle vurulmuş kedi buldu. Çaylı, yaralı kediyi ilçe merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Ön ve arka sağ bacaklarında birçok saçmaya rastlanan kedi tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.

Kediyi yaralı haldeyken cep telefonuyla görüntüleyen Elvan Çaylı, "Şu kedinin haline bakın, her yeri saçma. Acınası bir durumda. Delik deşik olmuş. Bunu yapanın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. (DHA)



