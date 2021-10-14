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  4. Karabük'te korku dolu anlar! Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Karabük'te korku dolu anlar! Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

14.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te ailesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bayır Mahalle, Fevzi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

N.Y. idaresindeki otomobil, kaldırımda yürürken ailesiyle birlikte yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan yabancı uyruklu N.A.(4) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaklaşık 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kazanın aileden birinin yolun karşısına geçtikten sonra çocuğunda arkasından koşması sonucu meydana geldiği görülüyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Karabük
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