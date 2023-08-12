Karabük'te korku dolu anlar! Seyir halindeki cip cayır cayır yandı, sürücü kıl payı kurtuldu

Olay, gece 03.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Caddesinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek kendini son anda dışarıya atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlerin yükseldiği cipe müdahale ederek yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yanan araçta patlama seslerinin geldiği duyuluyor.

(İHA)

