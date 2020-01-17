HABER
  4. Karabük'te korkunç kaza! Viraja hızlı giren araç sürücüsü kontrolü kaybedince su kanalına uçtu

Karabük'te korkunç kaza! Viraja hızlı giren araç sürücüsü kontrolü kaybedince su kanalına uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına düştüğü kazanın KGYS görüntüleri yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin dört bir yanından Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kazalar paylaşıldı. Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlallerinin acı sonuçları gözler önüne serdiği görüntülerde, Karabük’te geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen kaza anı da yer aldı.

14 Ekim 2019 akşamı Emirşah Eken (19) yönetimindeki otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolu ayıran su kanalına düşmüştü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise Emniyet Müdürlüğü KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Çaldığı otomobili 2 koyuna takas ettiÇaldığı otomobili 2 koyuna takas etti
Kol ve bacakları kesilip, battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili yeni gelişmelerKol ve bacakları kesilip, battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili yeni gelişmeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Viraj Karabük Kaza

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpıcı araştırma! Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Joker filmi gerçek oldu! Canlı yayında itiraf etti!

Gaziantep'te kırmızı ışıkta geçen yaya kendisini bu sözlerle savundu: Yaya kırmızıda da geçer...

Kırmızı ışıkta geçti, polise verdiği cevapla şaşırttı

Sincabın rubik küpüne olan merakı gülümsetti

Gülümseten anlar! Yorum yağdı

Dünya bunu konuşuyor! Baba 10, anne 13 yaşında

Dünya bu olayı konuşuyor! Aileler destek veriyor

Kötülüklerden arınmak için alevlerin üzerinden geçiyorlar

Kötülüklerden arınmak için ateşle temizleniyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.