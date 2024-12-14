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Karabük'te korkutan anlar! Isıtıcının üzerinde unutulan çakmak gazı patlayıp, evi yaktı!

14.12.2024 00:09
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Karabük'te ısıtıcının üzerinde unutulan çakmak gazının patlaması sonucu apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Karabük'te korkutan anlar! Isıtıcının üzerinde unutulan çakmak gazı patlayıp, evi yaktı!

Yangın, saat 21.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak’taki Fuat Yapı Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, zemin kattaki bir dairede ısıtıcının üzerinde unutulan çakmak gazı, aşırı ısınma sonucu patladı. Patlama sonrası yangın çıkarken, o sırada evde bulunan Manar Hadmi (28) ve 5 arkadaşı korkuyla kendilerini dışarıya attı.

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EV ZARAR GÖRDÜ!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında evde bulunan Manar Hadmi ile bir arkadaşı dumandan etkilendi. Yangında ev zarar görürken, dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karabük ısıtıcı
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