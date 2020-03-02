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Karabük'te korkutan yangın! Diri diri yanmaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 00:08 | Son Güncelleme

Karabük’te bir kişi evinde sobayı yakmak için kullandığı benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı odada diri diri yanmaktan son anda kurtulan anne ve çocukları güçlükle kendilerini dışarı atmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkeze bağlı karabük Köyü mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde 106 nolu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın orta katında oturan 28 yaşındaki Melek Ateşcan, tutuşturmak istediği sobaya benzin dökerek alevlendirmek istedi.

BENZİNİN PARLAMASI EŞYALARI TUTUŞTURDU

Benzinin parlayıp alev alması sonucu sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden yükselen alevleri fark eden komşuların durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada çıkan yangına müdahale etmek isteyen Melek Ateşcan ile 10 yaşındaki oğlu Eymen Ateşcan alevler arasında kalmaktan son anda kurtularak kendilerini dışarı atmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler tarafından yangın kısa söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük yangın

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