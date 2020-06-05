HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te koronavirüs vaka sayısı artıyor! Şantiye karantinaya alındı

Karabük'te koronavirüs vaka sayısı artıyor! Şantiye karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesinde, konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı. 21 işçi ise evlerinde ve şantiyede karantinaya alındı.

Karabük'te koronavirüs vaka sayısı artıyor! Şantiye karantinaya alındı

Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan 1 kişi, bayram tatili için memleketi Gaziantep’e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 işçinin çalıştığı şantiyede koronavirüs tespit edilen işçi ile temaslı bir başka işçide daha koronavirüs belirlendi.

3 İŞÇİ KONTROL ALTINA ALINDI

3 işçi ise şikayetlerinin bulunması üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

ŞANTİYENİN ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

Diğer 21 işçiden bazıları kendi evlerinde, bazıları da şantiyede karantina altına alındı. Vakaların yayılımını önlemek amacıyla şantiye çevresi polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı, giriş ve çıkışları engellendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

16 kişinin testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

FETÖ'nün 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Kübra Par'ın Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.