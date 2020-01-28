HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için toplanan 129 bin 61 TL’lik yardım makbuzu Karabük Valisi Fuat Gürel’e teslim edildi.

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyasına Mehmetçik de kayıtsız kalmadı. 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli kadro personeli ile halen eğitimi devam eden 30. Dönem Kursiyer Uzman Erbaş’lar tarafından toplanan ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi hesabına yatırılan 129 bin 61 TL’lik nakdi yardım makbuzu Vali Gürel’e teslim edildi.

Ayrıca nakdi yardımın yanı sıra aynı personel tarafından toplanan 350 adet Mont, 100 adet içlik, 250 adet kazak ile muhtelif kışlık giyecek malzemelerinin bulunduğu 15 koli muhtelif giyecek malzemeleri Karabük Valiliği AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Örnek davranışları dolayısıyla Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer’i, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kd. Albay Hasan Başkök’ü, rütbeli personel ve kursiyerleri tebrik eden Vali Fuat Gürel, tüm vatandaşları Elazığ-Malatya bölgesindeki depremzedelere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Vatandaşlardan ’DEPREM’ yazıp 1866’ya göndererek afetzede vatandaşlara 10 TL bağışta bulunabileceğini ve isteyen vatandaşların da açılan banka hesap numaralına bağışta bulunabileceklerini ifade eden Vali Gürel, böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını dileyerek, “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun” dedi.

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme nasıl yapılır?
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

1 yıldır aranıyordu! Kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

Burdur'da çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

İsrail kabinesi Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerin "ilhakını" oylayacak

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.